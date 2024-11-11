Маршрут следования и продажа билетов
21:45
8 ч. 56 мин.
06:41
5
Маршрут следования поезда 028А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:05
00:07
160 км.
2 ч. 20 мин.
Спирово
00:53
00:54
244 км.
3 ч. 8 мин.
Бологое-Московское
02:11
03:04
319 км.
4 ч. 26 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:41
629 км.
8 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень странно, конечно, но проводник хотел получить чаевые, причем в наглую! Такое я впервые в поезде вообще вижу. Говорил, что он очень устал и т.д. Если так устаешь – нечего давить на жалость и быть попрошайкой. Меняй работу! Двоякое впечатление осталось от поездки.
Хороший поезд, но у нас почему-то не работал душ. Также немного были разбросаны какие-то фантики от конфет по вагону. Бывало и почище.
спасибо проводникам и работникам поезда мне очень понравилась поездка. Поезд видно что новый и не дребезжит сильно.
Претензий не имею, все в норме.
Когда садилась – боялась, что замерзну. По итогу было тепло и комфортно.
Российские железные дороги – браво! Новый поезд, новые вагоны, всё было просто супер, и я и муж остались по итогу очень довольными. Оказывается можно передвигаться с комфортом не только на машине))))) Сервис растет.