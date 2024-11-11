Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 053Я Усинск — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усинск — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усинск
07:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Печора
09:27
09:36
97 км.
2 ч. 15 мин.
Кожва 1
09:53
09:54
109 км.
2 ч. 41 мин.
Ираель
11:22
11:24
224 км.
4 ч. 10 мин.
Сосногорск
12:48
12:53
333 км.
5 ч. 36 мин.
Ухта
13:10
13:15
342 км.
5 ч. 58 мин.
Княжпогост
15:34
15:35
520 км.
8 ч. 22 мин.
Микунь
16:10
16:44
569 км.
8 ч. 58 мин.
Сыктывкар
18:02
655 км.
10 ч. 50 мин.
