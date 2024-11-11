Маршрут следования поезда 052Й Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
23:15
23:20
181 км.
2 ч. 59 мин.
Торбеево
02:27
02:29
417 км.
6 ч. 11 мин.
Рузаевка
04:00
04:15
528 км.
7 ч. 44 мин.
Пенза 1
07:05
622 км.
10 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Да, двухэтажный, да, новый- НО!!!! Проводников больше не стало, из-за этого приходится очень долго ждать обслуживания. Непонятно, за что такие деньги платим, там уже проще подняться и самой сделать, пока проводница дойдет. Не в упрек девочкам, которые там работают, они молодцы! Но просто физически не успевают бегать по этажам. РЖД следует задуматься над тем, чтобы увеличивать количество персонала, особенно когда речь идет о СВ вагонах.
Замечательный поезд, мне лично все очень понравилось!
Все новое и красивое. Освещение очень хорошее, вагоны еще чистые и не «загаженные временем». Я могу только пятерку поставить, претензий вообще нет)
Вот всё вроде бы подумали, кроме одного – на верхней полке нет никаких дополнительных приспособлений, чтобы удерживать детей, если вдруг они падают. Ни сетки, ничего. Приходится взрослых (бабушку в частности) заставлять спать на верхней полке, чтобы внучка не упала во сне ненароком.
