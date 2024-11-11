Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 029Н Кемерово — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
09:48
1 д. 22 ч. 4 мин.
14:13
28
Маршрут следования поезда 029Н Кемерово — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кемерово — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кемерово
Пассажирский
09:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Топки
10:30
11:05
29 км.
0 ч. 42 мин.
Юрга 2
12:21
12:23
98 км.
2 ч. 33 мин.
Болотная
12:52
12:54
121 км.
3 ч. 4 мин.
Новосибирск
Главный
15:08
239 км.
5 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кемерово → Новосибирск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Добрый день! Сразу скажу что понравилось! Очень приятные и вежливые проводницы, которые всегда помогут, сориентируют и ответят на все вопросы. Кроме того, мне очень понравилась чистота вагонов. Из минусов – цена за билет.
Ехать долго – это минус. Дороговато – это тоже минус. Но в целом – получше многих поездов, с которыми я сталкивалась в последнее время. В соседнем купе была шумная компания парней, это также доставляло небольшой дискомфорт. Но в остальном ничего плохого сказать не могу. Сервис на высоте и видно, что проводники любят свою работу. 8 из 10
Хороший поезд, ездил на нем уже раз 7. Всегда все было хорошо и получал то, что хотел.
Всем привет! Хочу оставить свой отзыв. Ездили мы с детьми 14.08.2021 года к бабушке в деревню рядом с Кемерово. Поездка прошла очень хорошо. Улыбчивые проводники, уютно и не грязно. Дети, конечно, устали за поездку, но это были мелочи. Мы всем остались довольны.
Хороший поезд. Приветливые проводники.
Мы ехали в 10 вагоне 18.10.2021 поездка прошла хорошо. Спасибо