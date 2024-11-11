Маршрут следования поезда 056А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
23:32
23:34
160 км.
2 ч. 8 мин.
Вышний Волочек
00:47
00:48
276 км.
3 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
01:17
01:19
319 км.
3 ч. 53 мин.
Окуловка
02:07
02:08
389 км.
4 ч. 43 мин.
Малая Вишера
02:58
02:59
470 км.
5 ч. 34 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:19
630 км.
7 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Белье старое, поезд старый, за что вообще деньги берете не понятно. Слава богу, что хоть доехали вовремя
Приятные и общительные проводницы, очень комфортная поездка и идеальная чиста для поезда это очень редко. Спасибо большое за вашу работу
15.09.2021 4 вагон, я и моя дочка ехали на этом поезде. Хочу выразить благодарность работникам поезда и проводницам. Девочки – вы просто молодцы! Такую чистоту и порядок навели в вагоне, что мне в немного испачканной обуви было даже не комфортно идти по вагону)))) Дочка осталась тоже под впечатлением, она всего лишь второй раз в жизни ехала на поезде.
Ехал в плацкарте, выдали белье от которого так сильно воняло каким-то старьём, что у моей собаки подстилка лучше пахнет, чем это. Просто жуть настоящая. Никогда больше на этом поезде не поеду.
Добрый вечер! У нас поездка удалась и прошла очень хорошо! Спасибо большое всем за приятные впечатления, особенно Анастасии из 4 вагона)))