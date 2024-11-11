19:08
14 ч. 27 мин.
09:35
16
Маршрут следования поезда 058Г Москва — Йошкар-Ола на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Йошкар-Ола с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вековка
22:21
22:51
199 км.
3 ч. 13 мин.
Муром 1
23:49
23:51
275 км.
4 ч. 41 мин.
Навашино
00:07
00:10
286 км.
4 ч. 59 мин.
Арзамас 2
01:35
01:38
391 км.
6 ч. 27 мин.
Перевозская
02:21
02:22
438 км.
7 ч. 13 мин.
Сергач
03:12
03:14
499 км.
8 ч. 4 мин.
Пильна
03:41
03:43
525 км.
8 ч. 33 мин.
Шумерля
04:07
04:09
556 км.
8 ч. 59 мин.
Вурнары
04:38
04:40
589 км.
9 ч. 30 мин.
Канаш
05:13
05:16
622 км.
10 ч. 5 мин.
Зеленый Дол
06:44
07:20
699 км.
11 ч. 36 мин.
Помары
07:40
07:41
715 км.
12 ч. 32 мин.
Шелангер
08:17
08:18
745 км.
13 ч. 9 мин.
Сурок
08:56
08:57
770 км.
13 ч. 48 мин.
Йошкар-Ола
09:35
795 км.
14 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
каждый раз когда едем на этом поезде гадаем – будет ли завтрак или нет? Не удобно то, что кровать очень узкая, я не знаю кто на ней может поместиться. Бока свисают. Еще очень напрягало то дверь при езде дребезжит и стучит спать невозможно. Не рекамендую
Очень часто езжу на этом поезде и впечатления всегда только положительные! Отличный поезд и хорошие работники. Белье всегда подается чистое и с приятным запахом чистоты.
Поездкой доволен. Спасибо за чистоту и уют.
Кофе очень хороший, но вот еда не очень вкусная. В вагоне не грязно, проводницы убираются и наводят порядки как нужно. Очень хороший поезд, приехал вовремя.
Одним словом я ДОВОЛЬНА поездкой. Приятные проводницы, опрятный вагон и постельное белье. С санузлом проблем тоже не было. Теплая вода из крана и туалетная бумага на местах. Спасибо за поездку!
Претензий не имеется, мне все понравилось