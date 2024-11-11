Маршрут следования поезда 036Э Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
02:36
03:02
176 км.
2 ч. 41 мин.
Ковров 1
03:44
03:46
236 км.
3 ч. 49 мин.
Вязники
04:25
04:27
292 км.
4 ч. 30 мин.
Ильино
05:08
05:10
338 км.
5 ч. 13 мин.
Дзержинск
05:40
05:42
371 км.
5 ч. 45 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:26
403 км.
6 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый вечер. Не знаю, как у вас, а у нас в вагоне было грязно, когда ехали. Валялись какие-то салфетки и фантики (видимо от предыдущих пассажиров). И убрали их только тогда, когда я 2 раза говорила об этом проводнице. Так что впечатления остались двоякие.
Цена и качество соответствуют друг другу. Очень хороший поезд. Я бы даже сказал, что качество выше цены
Спасибо проводницам за их нелегкую работу! В поезде было чисто и уютно, поездка прошла быстро и без казусов. Поезд пришел вовремя.
Обычный поезд, ничего сверх. Чисто, из туалета не несет, как из помойной ямы, и на том спасибо. Конечно, если начать придираться, то можно найти много каких-нибудь косяков. Но в целом – нормально.
Поездкой полностью доволен, могу порекомендовать этот поезд для путешествий. Проводницу не пришлось несколько раз просить принести чай. Принесла после первой просьбы.