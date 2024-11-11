Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 004А Москва — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 004А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
08:30
631 км.
9 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На мой взгляд – это ЛУЧШИЙ поезд на РЖД, на котором можно проехаться!! Ездили в Спб на пару дней, чтобы погулять по культурной столице и посмотреть достопримечательности. Остались по итогу довольными. Поезд отличный, быстрый и чистый.
Экспресс он и в Африке экспресс))) Сел в одном месте, вышел в другом. Ни муторных стоянок, ни десятков остановок и новых пассажиров. Всё быстро и четко.
Ехали буквально недавно с мужем этим поездом, хотелось бы оставить реальный отзыв. В целом нам все понравилось. Стоимость, конечно, не маленькая, но за комфорт нужно платить. Я не знаю как другим, но нам всё понравилось. И проводники и завтрак.
Если едите с детьми – знайте, что у проводника есть микроволновка, если что))) Большое спасибо Татьяне за то, что помогла нам оперативно решить вопросы с подогревом пищи для младшего ребенка. Поездом довольны, ездили им уже третий раз. Остались только положительные впечатления.
Если вы хотите попасть в Питер из Москвы быстро и комфортно, то я советую вам выбирать именно этот поезд. Езжу на нем не впервые, до этого пробовал много поездов, могу с уверенностью сказать, что это мой любимый. Современное лицо РДЖ, ни больше, ни меньше.