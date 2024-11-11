Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 041Э Казань — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:07
8 ч. 48 мин.
06:55
13
Маршрут следования поезда 041Э Казань — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
22:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юдино
22:28
22:29
13 км.
0 ч. 21 мин.
Зеленый Дол
22:52
22:54
34 км.
0 ч. 45 мин.
Урмары
23:40
23:42
76 км.
1 ч. 33 мин.
Канаш
00:22
00:56
111 км.
2 ч. 15 мин.
Вурнары
01:30
01:32
144 км.
3 ч. 23 мин.
Шумерля
02:00
02:02
177 км.
3 ч. 53 мин.
Пильна
02:28
02:30
208 км.
4 ч. 21 мин.
Сергач
02:55
02:57
234 км.
4 ч. 48 мин.
Перевозская
03:48
03:50
295 км.
5 ч. 41 мин.
Арзамас 2
04:32
04:45
342 км.
6 ч. 25 мин.
Суроватиха
05:40
05:42
380 км.
7 ч. 33 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:55
442 км.
8 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приличный поезд. По чистоте и обслуживанию вопросов вообще никаких. Ехал как король. Чай горячий, в купе чисто.
Дбрый день. Я понимаю, что вы не можем влиять на все что происходит во время поездки но все же. Ехали в 3 вагоне 21.09.2021 и за стенкой были совершенно невменяемые пасажиры с детьми! Сколько мы ни говорили им вести себя потише – бесполезно было все! Проводник тоже пыталась утихомирить но тоже без толку. Я к чему. Хоть поезд с персоналом и хорошие – все равно итоговое впечатление может быть плохим. Пассажиры бывают идиотами.
Спасибо за приятную поездку! Мне все понравилось!
Добрый вечер! Хочу рассказать о поездке. Ехала с дочкой и мужем в Нижний Новгород 10 октября 2021 года. Не понравились 2 вещи – 1) поезд довольно долго стоял на остановках. 2) во время остановок останавливается кондиционер ив купе становится душно. Если можно что-то с этим сделать то пожалуйста сделайте.
Хороший поезд, стоит своих денег. Без опазданий прибыл.