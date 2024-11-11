Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 018А Москва — Петрозаводск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:05
10 ч. 45 мин.
07:50
10
Маршрут следования поезда 018А Москва — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
22:56
22:58
160 км.
1 ч. 51 мин.
Вышний Волочек
00:02
00:03
276 км.
2 ч. 57 мин.
Бологое-Московское
00:32
00:35
319 км.
3 ч. 27 мин.
Чудово-Московское
02:13
02:14
514 км.
5 ч. 8 мин.
Волховстрой 2
03:49
03:51
610 км.
6 ч. 44 мин.
Лодейное Поле
05:15
05:17
721 км.
8 ч. 10 мин.
Подпорожье
05:46
05:48
754 км.
8 ч. 41 мин.
Свирь
06:01
06:13
759 км.
8 ч. 56 мин.
Петрозаводск
07:50
852 км.
10 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Петрозаводск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Очень удобное время отправления и прибытия. Поезд идет фирменный, хотя особых отличий от обыкновенного я не нашла. В целом очень комфортно, и стоимость билета доступная. Спасибо!
Вагон мне понравился. Во время пути не укачивает, не растрясает. Можно хорошо выспаться. К тому же полки мягкие и вполне широкие. Ложишься вольготно, а все принадлежности новые.
Впервые ехала на двухэтажном поезде)) Карелия – хороший аккуратный и чистый поезд! Ничего не могу сказать плохого, поездкой осталась очень довольна. В купе есть кондиционер и вайфай. В туалете чисто, не воняет. Что еще нужно для счаться?))))
У меня высокий рост (198 см) и было неудобно на втором этаже. Если вы до 178 см – еще куда ни шло. В остальном же будьте готовы к тому, что нужно беречь голову.
Что могу сказать. Сам поезд на уровне. Чисто в вагоне и в купе, видно что все сделано не так давно. Единственное что мне не понравилось, так это то, что в вагоне-ресторане очень долго делали блюдо, которое я заказала. Минут 30 пришлось ждать.
Мне все понравилось! Приятные проводницы, вкусный завтрак, спасибо!
Завтрак, который входил в стоимость билета, мне не понравился. В остальном ничего плохого по поводу поезда и работников сказать не могу. Состав прибыл вовремя, без опозданий.