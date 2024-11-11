Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 099Ч Москва — Брянск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 099Ч Москва — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
23:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга
Сергиев Скит
02:49
03:08
162 км.
2 ч. 51 мин.
Сухиничи
Главные
04:25
05:12
234 км.
4 ч. 27 мин.
Брянск Орловский
06:59
343 км.
7 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Приветики!!))) Мне все очень понравилось! И обслуживание и пассажиры которые ехали рядом!! Как только зашли, нам все рассказали и показали. В процессе возник один деликатный вопрос, на который быстро нашлось решение и опять же благодаря исключительно слаженной работе проводников. Супер!!!!
Думала что поезд фирменный, оказалось что помойка. Старые вагоны, даже биотуалета не было. Вы там все ЗАЖРАЛИСЬ ЧТО ЛИ!!!??? РЖД!!! За что мы платим деньги! Я на каждом сайте в интернете про это напишу чТобы вы своими задницами двигали быстрее и нормальный сервис предоставляли!!!!!!!!!!!
Поездка прошла хорошо, меня всё устроило. Хочется выразить благодарность проводнице Анне за хорошую работу.
В поезде было чисто. Посторонних запахов (туалета, выхлопа) не наблюдалось. Не понравилось что проводница за всю дорогу только 2 раза мимо прошла и даже не спросила все ли нас устраивает? Такие дела.
Хороший поезд
отличный поезд и хорошие девочки проводницы. Если бы поезд в Сухиничах не стоял еще так долго – то вообще было бы очень хорошо. Считай на час быстрее приезжали бы.