Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 054Г Москва — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вековка
23:30
00:01
199 км.
2 ч. 58 мин.
Муром 1
00:53
00:55
275 км.
4 ч. 21 мин.
Навашино
01:11
01:13
286 км.
4 ч. 39 мин.
Сергач
03:54
03:56
493 км.
7 ч. 22 мин.
Шумерля
04:42
04:44
550 км.
8 ч. 10 мин.
Вурнары
05:13
05:15
583 км.
8 ч. 41 мин.
Канаш
05:48
06:22
616 км.
9 ч. 16 мин.
Цивильск
07:27
07:28
651 км.
10 ч. 55 мин.
Чебоксары
08:50
683 км.
12 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Чистый поезд, приятный персонал, претензий не имею
Иногда приходится ездить в командировки на этом поезде, очень удобно. Всегда приветливые проводницы, чистые вагоны и вкусное питание. Пару раз были перебои с горячей водой, но это мелочи.
Ехала с мамой и ребенком. Дочке все очень понравилось, мне тоже. Единственный момент – мне пришлось ехать на верхней полке, так как дочку туда никак нельзя было положить. Так как нет никаких ограничителей или сети, чтобы ребенок не смог упасть с верхней полки во время поездки. Это недоработка, считаю что нужно подумать над этим конструкторам.
Шустрый поезд, в вагонах чистота. Приятно ехать в таких условиях, здоровья всем работникам
Так как я боюсь летать на самолетах – передвигаюсь на поездах. И я много повидала за свои годы и хорошего и не очень. Хочу сказать что этот поезд достойный среди множества других, бывали сильно хуже. Ездить можно
Спасибо за приятную поездку всем добра и процветания