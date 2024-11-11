Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 005Г Москва — Астрахань.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 005Г Москва — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
20:06
20:08
110 км.
1 ч. 46 мин.
Узуново
20:45
21:11
146 км.
2 ч. 25 мин.
Михайлов
21:50
21:52
190 км.
3 ч. 30 мин.
Павелец-Тульский
22:31
22:33
240 км.
4 ч. 11 мин.
Милославское
23:02
23:04
267 км.
4 ч. 42 мин.
Раненбург
23:49
23:51
316 км.
5 ч. 29 мин.
Богоявленск
00:13
00:15
338 км.
5 ч. 53 мин.
Мичуринск
Уральский
00:50
01:20
379 км.
6 ч. 30 мин.
Тамбов 1
02:27
02:37
444 км.
8 ч. 7 мин.
Платоновка
03:13
03:15
479 км.
8 ч. 53 мин.
Кирсанов
03:57
04:00
531 км.
9 ч. 37 мин.
Тамала
04:39
04:41
567 км.
10 ч. 19 мин.
Вертуновская
05:04
05:06
590 км.
10 ч. 44 мин.
Ртищево 1
05:35
06:05
614 км.
11 ч. 15 мин.
Аткарск
07:28
07:29
707 км.
13 ч. 8 мин.
Саратов 1
Пассажирский
08:50
09:38
784 км.
14 ч. 30 мин.
Анисовка
10:19
10:20
799 км.
15 ч. 59 мин.
Урбах
11:22
11:23
864 км.
17 ч. 2 мин.
Красный Кут
11:58
11:59
895 км.
17 ч. 38 мин.
Гмелинская
12:58
13:00
959 км.
18 ч. 38 мин.
Палласовка
13:28
13:30
995 км.
19 ч. 8 мин.
Эльтон
14:51
14:53
1097 км.
20 ч. 31 мин.
Верхний Баскунчак
15:57
16:12
1197 км.
21 ч. 37 мин.
Харабалинская
17:22
17:24
1296 км.
23 ч. 2 мин.
Ашулук
17:39
17:41
1310 км.
23 ч. 19 мин.
Астрахань
19:17
1427 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехали из Москвы до Саратова в вагоне №5 проводник Светлана.Новый вагон,чисто и все очень удобно! Комфортная температура в вагоне, не навязчивый сервис.Заботливый проводник.Приятно были удивлены.
В пути почти полтора суток, но за счет того, что билеты не сильно дорогие, нам данный поезд подходит как нельзя кстати. Часто ездим к родственникам мужа на этом поезде и почти всегда вполне довольны. Не могу отметить каких-то особенных минусов или плюсов, в каждой поездке что-то своё)))
Фирменный поезд он и в Африке фирменный! Ездит быстро, стоит на остановках практически везде по 1-2 минуты. Даже покурить не выбежать.
Кондиционеры работают, персонал адекватный, поезд сам по себе чистый и не заезженный. Очень комфортно на таком поезде передвигаться по России. Есть направления, где поезда ГОРАЗДО хуже. Этот же держит марку долгое время.
Странно, но я думала, что в фирменных поездах персонал должен был бы быть повежливее. Ничего конкретного сказать не могу на отдельных личностей, но в общем осталось впечатление, как будто их всё задолбало и ничего не хочется. Резко и грубо иногда отвечают. И это не одной мне почудилось.
Ехали до конечной из Москвы. Поездка понравилась, поезд чистый и аккуратный. Туалет тоже чистый. Придраться ни к чему не могу.