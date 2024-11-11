Маршрут следования и продажа билетов
17:20
1 д. 20 ч. 20 мин.
13:40
38
Маршрут следования поезда 076Х Кызылорда (Казахстан) — Петропавловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кызылорда (Казахстан) — Петропавловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кызылорда
17:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сулутобе
18:14
18:16
50 км.
0 ч. 54 мин.
Байгакум
18:55
18:57
99 км.
1 ч. 35 мин.
Шиели
19:21
19:41
124 км.
2 ч. 1 мин.
Томенарык
20:15
20:17
151 км.
2 ч. 55 мин.
Яны-Курган
20:42
20:47
173 км.
3 ч. 22 мин.
Талап
21:23
21:25
209 км.
4 ч. 3 мин.
Бесарык
21:38
21:40
220 км.
4 ч. 18 мин.
Туркестан
22:32
22:48
276 км.
5 ч. 12 мин.
Тимур
23:56
00:01
330 км.
6 ч. 36 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
01:00
01:25
382 км.
7 ч. 40 мин.
Шымкент
02:41
03:06
450 км.
9 ч. 21 мин.
Манкент
03:37
03:43
472 км.
10 ч. 17 мин.
Тюлькубас
04:50
05:05
510 км.
11 ч. 30 мин.
Боранды
06:13
06:19
552 км.
12 ч. 53 мин.
Тараз
07:39
07:59
608 км.
14 ч. 19 мин.
Луговая
09:44
10:00
719 км.
16 ч. 24 мин.
Шу
11:38
11:58
828 км.
18 ч. 18 мин.
Шыганак
14:21
14:46
996 км.
21 ч. 1 мин.
Сары-Шаган
16:39
16:54
1112 км.
23 ч. 19 мин.
Мойынты
18:30
18:33
1235 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Акадыр
20:19
20:34
1357 км.
1 д. 2 ч. 59 мин.
Жарык
21:33
21:35
1423 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Караганды
Пассажирская
23:15
23:35
1528 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Караганды
Сортировочная
00:05
00:20
1549 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
Мырза
00:56
00:58
1577 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Сарыбел
02:13
02:15
1631 км.
1 д. 8 ч. 53 мин.
Анар
02:29
02:30
1648 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Аршалы
02:52
02:53
1674 км.
1 д. 9 ч. 32 мин.
Нур-Султан 1
03:54
04:33
1737 км.
1 д. 10 ч. 34 мин.
Шортанды
05:31
05:33
1800 км.
1 д. 12 ч. 11 мин.
Ак-Куль
06:04
06:07
1834 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Макинка
07:09
07:12
1911 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
Курорт-Боровое
07:46
08:00
1946 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Кокшетау 1
09:04
09:33
2011 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Тайынша
10:51
10:53
2075 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Смирново
11:56
11:58
2152 км.
1 д. 18 ч. 36 мин.
Петропавловск
13:40
2193 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
