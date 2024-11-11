22:00
7 ч. 20 мин.
05:20
4
Маршрут следования поезда 026А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:14
00:16
160 км.
2 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
01:54
01:55
320 км.
3 ч. 54 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:20
630 км.
7 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Здравствуйте! Ехала на этом поезде в культурную столицу 13.07.2021. Ничего не могу плохого сказать за исключением того, что вторая полка была очень низкой. Даже посидеть на ней нормально невозможно, только лежать. И то – если у вас небольшой рост и габариты. В остальном в поезде чисто и уютно, хорошие приветливые проводницы.
Все понравилось, спасибо за поездку. Скоро поеду снова.
Добрый день. Чистота на 10, проводники на 8, цена билета на 10. Итог – ставлю 9 из 10.
Хочу передать больше спасибо проводнице Екатерине! Побольше бы таких работников было на ЖД. Также большое спасибо всем остальным работникам поезда за то, что довезли с комфортом и удобствами.
Все было супер! Чисто, аккуратно, туалет не вонял на весь вагон, проводники улыбчивые доброжелательные женщины. Одно удовольствие.
Внимание уважаемым работникам РЖД. Как понимать тот факт, что в билет было включено питание, но по факту в нашем купе никого не накормили и не предложили? Пока ехали проголодались. Обратите на это внимание!!!!