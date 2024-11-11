Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 054Я Сыктывкар — Усинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Усинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
07:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Микунь
08:18
08:51
86 км.
1 ч. 18 мин.
Княжпогост
09:31
09:32
135 км.
2 ч. 31 мин.
Ухта
11:40
11:43
313 км.
4 ч. 40 мин.
Сосногорск
11:59
12:05
322 км.
4 ч. 59 мин.
Ираель
13:26
13:29
431 км.
6 ч. 26 мин.
Кожва 1
14:51
14:52
546 км.
7 ч. 51 мин.
Печора
15:09
15:14
558 км.
8 ч. 9 мин.
Усинск
17:33
655 км.
10 ч. 33 мин.
