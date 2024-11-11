Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 025Я Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Венев
00:12
00:14
158 км.
3 ч. 8 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:05
01:09
199 км.
4 ч. 1 мин.
Жданка
01:36
01:38
221 км.
4 ч. 32 мин.
Волово
02:11
02:13
246 км.
5 ч. 7 мин.
Ефремов
03:06
03:08
292 км.
6 ч. 2 мин.
Елец
04:26
04:57
358 км.
7 ч. 22 мин.
Липецк
06:10
06:15
428 км.
9 ч. 6 мин.
Усмань
07:26
07:28
490 км.
10 ч. 22 мин.
Воронеж 1
08:30
545 км.
11 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Из крайности в крайность. Сначала ехали и было жарко (отопление врубили так, что чуть не зажарили весь вагон). После этого мы обратились к проводнице, чтобы она уменьшила отопление, а то дышать было просто нечем. Она ушла, через минут 20 у нас стало жутко холодно. Это было издевательство какое-то. Что разве нет промежуточного положения? Или замерзайте или жарьтесь? Было очень некомфортно.
Сразу с минуса – не было на боковых местах розеток, как подзаряжать телефон? 21 век уже! Вайфая тоже не было. Не смог поработать во время поездки.
Не понимаю, за что тут столько платить? Билеты обдираловка, качество и удобства на 3+.
Не ждал ничего сверх от этого поезда. То и получил. Ничего сверхъестественного не было. Проводница одна была не в духе, вторая норм.
Здравствуйте! Ехала на этом поезде в начале августа 2021. Могу сказать, что до некоторых составов ему как до луны пешком. Розеток не было, вагон старые. Но самым неприятным был запах в туалете. Во многих поездах установлены биотуалеты, а в этом до сих пор старый. 7 из 10 с натяжкой поставлю. За хороших проводников.