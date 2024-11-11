Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 047Й Москва — Балаково на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Балаково с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
16:20
16:47
145 км.
2 ч. 15 мин.
Павелец-Тульский
18:00
18:02
238 км.
3 ч. 55 мин.
Топиллы
18:21
18:23
247 км.
4 ч. 16 мин.
Милославское
18:48
18:50
264 км.
4 ч. 43 мин.
Троекурово
19:24
19:26
289 км.
5 ч. 19 мин.
Раненбург
19:54
19:56
313 км.
5 ч. 49 мин.
Богоявленск
20:19
20:21
335 км.
6 ч. 14 мин.
Мичуринск
Уральский
20:57
21:28
376 км.
6 ч. 52 мин.
Никифоровка
21:57
21:59
395 км.
7 ч. 52 мин.
Сабурово
22:18
22:20
411 км.
8 ч. 13 мин.
Тамбов 1
22:51
22:56
441 км.
8 ч. 46 мин.
Кирсанов
00:12
00:15
529 км.
10 ч. 7 мин.
Умет
00:35
00:38
547 км.
10 ч. 30 мин.
Тамала
01:00
01:02
566 км.
10 ч. 55 мин.
Вертуновская
01:23
01:25
589 км.
11 ч. 18 мин.
Ртищево 1
01:55
02:30
613 км.
11 ч. 50 мин.
Аткарск
03:58
04:00
706 км.
13 ч. 53 мин.
Татищево
04:42
04:44
752 км.
14 ч. 37 мин.
Саратов 1
Пассажирский
05:33
06:11
783 км.
15 ч. 28 мин.
Сенная
08:53
08:55
878 км.
18 ч. 48 мин.
Вольск 2
09:30
09:35
902 км.
19 ч. 25 мин.
Балаково
10:24
936 км.
20 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Скажу так – я всем очень довольна! Знала заранее (прочитала), что в поезде есть душ и решила во время поездки его принять!!!! Никогда же в жизни не мылась на ходу в поезде))) И получила очень интересный опыт))))) В общем – вам тоже советую опробовать то же самое))))
По оборудованию поезда и проводникам нет вопросов. Вопрос был только к машинисту – неужели нельзя трогаться более плавно? Два раза словил кружку, которая поскользила со столика, а сосед с верхней полки, когда переворачивался и поезд дернулся – чуть вообще не свалился!
Очень вежливые проводники и приятная атмосфера. Нам все понравилось
Давайте сразу пройдемся по претензиям. Я их выделю две. Первая – коврик в купе был грязным. Вторая – ночью почему-то выключили кондиционер и было душно. До самого утра промаялись.
Ставлю поезду 4 бала. Из 5.
Ставлю поезду 4 бала. Из 5. И sdfsd
Великолепно! Я в последний раз в детстве ездила на поезде и вот опять пришлось. Так вот я вам скажу – это небо и земля! Не сравнить то, что было раньше и то, что сейчас. Ставлю вам 5+ и большое спасибо за приятное времяпровождение.