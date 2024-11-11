Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 015Т Алматы (Казахстан) — Петропавловск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
04:50
1 д. 8 ч. 35 мин.
13:25
23
Маршрут следования поезда 015Т Алматы (Казахстан) — Петропавловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Алматы (Казахстан) — Петропавловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Алматы 2
04:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алматы 1
05:13
05:33
7 км.
0 ч. 23 мин.
Отар
07:45
07:55
148 км.
2 ч. 55 мин.
Курдай
08:16
08:18
166 км.
3 ч. 26 мин.
Шу
10:14
10:44
265 км.
5 ч. 24 мин.
Хантау
11:41
11:42
334 км.
6 ч. 51 мин.
Шыганак
13:30
13:35
432 км.
8 ч. 40 мин.
Сары-Шаган
15:25
15:40
548 км.
10 ч. 35 мин.
Мойынты
17:21
17:23
671 км.
12 ч. 31 мин.
Акадыр
19:09
19:24
793 км.
14 ч. 19 мин.
Жарык
20:23
20:25
859 км.
15 ч. 33 мин.
Караганды
Пассажирская
22:05
22:35
964 км.
17 ч. 15 мин.
Караганды
Сортировочная
23:05
23:20
985 км.
18 ч. 15 мин.
Мырза
23:56
23:59
1013 км.
19 ч. 6 мин.
Нур-Султан 1
03:06
03:36
1174 км.
22 ч. 16 мин.
Шортанды
04:34
04:39
1237 км.
23 ч. 44 мин.
Ак-Куль
05:10
05:32
1271 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Макинка
06:34
06:40
1348 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Курорт-Боровое
07:14
07:25
1383 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Кокшетау 1
08:32
08:52
1448 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Тайынша
10:24
10:30
1512 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Смирново
11:34
11:38
1589 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Петропавловск
13:25
1630 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
