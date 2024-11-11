Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 097Х Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
00:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павелец-Тульский
06:15
06:22
239 км.
5 ч. 20 мин.
Топиллы
06:33
06:46
248 км.
5 ч. 38 мин.
Милославское
07:24
07:26
265 км.
6 ч. 29 мин.
Троекурово
08:11
08:13
290 км.
7 ч. 16 мин.
Раненбург
08:42
08:45
314 км.
7 ч. 47 мин.
Богоявленск
09:08
09:10
336 км.
8 ч. 13 мин.
Мичуринск
Уральский
09:54
10:50
377 км.
8 ч. 59 мин.
Грязи
Воронежские
11:49
11:54
435 км.
10 ч. 54 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:07
14:12
540 км.
13 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:21
15:26
615 км.
14 ч. 26 мин.
Россошь
17:30
18:00
703 км.
16 ч. 35 мин.
Кутейниково
20:19
20:21
805 км.
19 ч. 24 мин.
Миллерово
21:14
21:16
860 км.
20 ч. 19 мин.
Каменская
22:26
22:28
926 км.
21 ч. 31 мин.
Лихая
22:56
23:10
945 км.
22 ч. 1 мин.
Зверево
23:36
23:38
961 км.
22 ч. 41 мин.
Сулин
23:58
00:21
976 км.
23 ч. 3 мин.
Шахтная
00:58
01:00
994 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Новочеркасск
01:42
01:44
1030 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Ростов
Главный
02:38
03:00
1068 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Староминская-Тимашевск
04:35
04:37
1159 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Тимашевская
06:11
06:14
1256 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Тамань
10:25
10:55
1412 км.
1 д. 9 ч. 30 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
11:25
11:40
1456 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Семь Колодезей
13:15
13:20
1508 км.
1 д. 12 ч. 20 мин.
Владиславовка
14:09
14:22
1542 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Джанкой
16:25
16:50
1639 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Симферополь
18:10
1725 км.
1 д. 17 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне было душно и на протяжении всей дороги не работал кондиционер. Также поезд не был оснащен биотуалетами, все на рельсы. Казалось бы – век технологий, но до некоторых составов они не дошли. Розеток была всего 1 штука и та еле заряжала….
Обдираловка с такими ценами я думала что вагоны будут нормальные а они старые. Жесть просто. Не знаю как вам а меня такая ситуация очень сильно расстроила.
старый запах насквозь провонял этот поезд и уже никогда не выветрится. Белье которое вам выдают вы должны сами и стелить, никто за вас это не делает. А по окончании поездки еще и сдавать. Была очередь.
Который раз езжу в этом направлении и уже ничему не удивляюсь. Поезд сам по себе грязный, а вот с отоплением как повезет Иной раз едешь и холодно. Ночью даже под одеялом не можешь согреться нормально. Нос как минимум мерзнет. А иной раз как врубят отопление что дышать нечем. Постоянно крайности.
Здравствуйте!! Не судите строго но поезд очень старый и из-за этого все проблемы. Проводница старалась, она тут ни при чем.