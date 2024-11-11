Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 028Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:45
00:47
160 км.
2 ч. 17 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:40
631 км.
8 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Здравствуйте. У меня претензий нет, хороший поезд, комфортно и быстро доехал. Вагоны новые. Рекомендую
Часто катаюсь по делам в Питер и обратно. Почти всегда выбираю этот поезд, так как устраивает цена/качество.
Добрый день! Хочу оставить отзыв об этом поезде. Ездила в Санкт-Петербург с дочкой и мужем и нам очень понравилось. Приятные в общении проводники, внутри все новое и чистота. В туалете дурно не пахнет, купе чистое и опрятное, есть розетки для подзарядки телефонов.
8 из 10. В целом очень хорошо
Не считая того, что подводник был не в духе (как будто вчера хорошо погулял) – впечатления от поездки остались только положительные. Опрятные вагоны, не пыльно и уютно.
Отправляла на этом поезде маму, она по приезду взахлеб рассказывала, какие сейчас хорошие поезда))))) В последний раз она ездила на поезде лет 5 назад.