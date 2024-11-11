Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 077С Ставрополь — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:16
1 д. 7 ч. 44 мин.
05:00
33
Маршрут следования поезда 077С Ставрополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ставрополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ставрополь
21:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Палагиада
21:45
21:47
8 км.
0 ч. 29 мин.
Изобильная
22:23
22:25
40 км.
1 ч. 7 мин.
Передовая
22:46
22:48
56 км.
1 ч. 30 мин.
Расшеватка
23:14
23:21
81 км.
1 ч. 58 мин.
Кавказская
00:24
00:57
130 км.
3 ч. 8 мин.
Тихорецкая
01:47
01:50
188 км.
4 ч. 31 мин.
Кущевка
03:43
03:48
275 км.
6 ч. 27 мин.
Ростов
Главный
05:01
05:27
349 км.
7 ч. 45 мин.
Новочеркасск
06:21
06:23
387 км.
9 ч. 5 мин.
Шахтная
07:02
07:04
423 км.
9 ч. 46 мин.
Сулин
07:31
07:33
441 км.
10 ч. 15 мин.
Зверево
07:53
07:55
456 км.
10 ч. 37 мин.
Лихая
08:20
08:40
472 км.
11 ч. 4 мин.
Каменская
09:06
09:08
491 км.
11 ч. 50 мин.
Миллерово
10:13
10:15
557 км.
12 ч. 57 мин.
Кутейниково
11:10
11:12
612 км.
13 ч. 54 мин.
Зайцевка
11:52
11:54
649 км.
14 ч. 36 мин.
Россошь
12:58
13:11
714 км.
15 ч. 42 мин.
Подгорное
13:38
13:40
738 км.
16 ч. 22 мин.
Евдаково
14:23
14:25
775 км.
17 ч. 7 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:05
15:18
805 км.
17 ч. 49 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:21
16:24
880 км.
19 ч. 5 мин.
Грязи
Воронежские
18:25
18:28
985 км.
21 ч. 9 мин.
Мичуринск
Уральский
19:31
20:09
1043 км.
22 ч. 15 мин.
Богоявленск
20:50
20:54
1084 км.
23 ч. 34 мин.
Раненбург
21:15
21:17
1106 км.
23 ч. 59 мин.
Троекурово
21:45
21:46
1130 км.
1 д. 0 ч. 29 мин.
Милославское
22:24
22:26
1155 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Павелец-Тульский
23:12
23:15
1182 км.
1 д. 1 ч. 56 мин.
Михайлов
00:22
00:41
1232 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Узуново
01:28
01:56
1276 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:00
1421 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ставрополь → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд хороший, проводники тоже. Но был небольшой дискомфорт, который заключался в том, что охлаждение работало не очень хорошо и у нас была настоящая парилка в купе. Хоть до нижнего белья раздевайся))))
Однако РЖД стала лучше. Я в последний раз ездил на поезде в 2010 году и с того времени все очень сильно изменилось в лучшую сторону. Спасибо за поездку.
Ехал в купе один и кайфовал!!))) Не знаю почему так получилось, но со мной никто не ехал. Поезд нормальный, выше среднего.
Здравствуйте. Хочу сказать, что было неприятно ехать, потому что из воздуховодов почему-то дуло запахами из туалета. Как так получалось я понять не могу, так как мы находились далеко от туалета. Но факт остается фактом – иногда вся совокупность неприятных запахов шла прямо к нам в салон.
Большое спасибо! Очень вежливые и приятные проводницы. Понравилось абсолютно всё. Если бы еще пассажиры вели себя нормально, то по поезду вообще вопросов не было бы.