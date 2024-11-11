Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 024А Псков — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
19:09
4 ч. 4 мин.
23:13
5
Маршрут следования поезда 024А Псков — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
19:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струги Красные
20:08
20:10
67 км.
0 ч. 59 мин.
Плюсса
20:31
20:33
89 км.
1 ч. 22 мин.
Луга 1
21:12
21:14
134 км.
2 ч. 3 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
23:13
267 км.
4 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Псков → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вполне дешево и комфортно. Поездка прошла достойно и на уровне. Единственное что не очень мне нравилось это то, что приезжает поезд в 5 утра. Если бы график был немного другой и хотя бы к 6:00 было прибытие, для меня лично это было бы идеальное время.
Хороший комфортный фирменный поезд. С моим ростом немного некомфортно было, но в целом не жалуюсь. Хороший био-туалет, что тут говорить, все на уровне.
Я просто ОБОЖАЮ двухэтажные поезда, поэтому мой выбор пал именно на этот поезд! Было супер. Комфортно, быстро и беззаботно добраться до Питера и обратно. Лучше, чем на самолете, там хоть и быстро, но я сильно устаю от этих перелетов. Проводники очень приятные женщины.
Решил на себе испробовать тот самый двухэтажный поезд, про который мне рассказывала сестра. Остался доволен. Стоимость адекватная качеству, сервис прост на высшем уровне. Мне очень нравится, что в последнее время РЖД начала поднимать уровень комфорта в поездах! Если думаете ехать или нет- едьте, не пожалеете ни сколько.
О, эти новые поезда, я от них ваще тащусь!!! Так как мой рост всего 150 см, для меня все полки и размер купе как раз. Но не представляю, как крупный мужчина сможет уместиться на верхнюю полку, будет то еще зрелище))))