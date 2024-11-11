Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 031В Тамбов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тамбов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тамбов 1
21:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никифоровка
22:23
22:25
47 км.
0 ч. 43 мин.
Мичуринск
Уральский
22:52
23:18
66 км.
1 ч. 12 мин.
Богоявленск
23:53
23:55
107 км.
2 ч. 13 мин.
Раненбург
00:18
00:21
129 км.
2 ч. 38 мин.
Милославское
01:06
01:08
178 км.
3 ч. 26 мин.
Топиллы
01:30
01:37
195 км.
3 ч. 50 мин.
Павелец-Тульский
01:52
01:54
204 км.
4 ч. 12 мин.
Узуново
03:29
03:58
297 км.
5 ч. 49 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:28
442 км.
8 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Поезд едет быстро. Приходит точно по расписанию. Нигде не стоит больше нужного времени. В вагоне уютно. Нет специфичного запаха, и из тамбура куревом не тянет, так как проводники всех курильщиков гоняют.
Всё на высоком уровне, за что очень благодарен проводнику. Подушка мягкая, нестарая. Одеяло и постель в отличном состоянии. За время пути можно хорошо отдохнуть, ничто не напрягает.
Мальчик хочет в Тамбов… ты знаешь чики-чики-чики-чики там…. Хороший поезд, вопросов нет. Отличные работники вагонов.
Поезд никакущий просто!!! Сдать его весь на металлолом вместе с одеялами и некоторыми проводниками. Ехать на таком ну просто невозможно. Все трещит, дребезжит, скрипит, барабанит. Просто ЖЕСТЬ. Больше я никогда на нем не поезду, сами ездите.
Добрый день. Иногда приходится по работе ездить данным составом. Ничего негативного или из ряда вон выходящего никогда не было. Обычный поезд, коих на РЖД сотни
Спасибо за поездку, нам все понравилось!
Твердая четверка. Вагоны попадаются старые, как лотерея – куда попадешь.
Если сопоставлять качество обслуживания и цену на билет, то у меня вопросов нет. Получаем ровно то, за что заплатили. Меня всё устроило. Поездака прошла хорошо и без казусов.