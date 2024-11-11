Расписание поезда Липецк — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Липецк
20:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Елец
21:47
22:27
70 км.
1 ч. 12 мин.
Ефремов
00:02
00:04
136 км.
3 ч. 27 мин.
Жданка
01:35
01:37
206 км.
5 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:04
02:08
228 км.
5 ч. 29 мин.
Ожерелье
03:58
04:25
320 км.
7 ч. 23 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:15
430 км.
9 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Среди множества других поездов я предпочитаю ездить именно а этом поезде. Очень удобное расписание, проводники в нем всегда вежливые и корректные. Еще ни разу не было такого, чтобы кто-то из них нахамил или был не в духе. Внешняя обстановка также приятна, кругом чистота и порядок.
Езжу к бабушке на 029В и могу поделиться только положительными эмоциями. Ненавязчиввые проводники, которые не пытаются тебе продать какую-то открытку или другую ерунду – это на вес золота.
Было прохладно когда ехали ночью. В остальном обслуживание и состояние вагонов хорошие. Туалет чистый.
Хороший поезд, не первый раз на нем езжу, советую
Всем привет. Оставлю свое мнение о данном поезде. Ездил на нем 2 раза (туда и назад), оба раза остался доволен поездкой. Как проводники, так и общее состояние вагонов находится на высоком уровне. Не знаю, что еще можно ожидать от хорошего поезда. Джакузи нет)))