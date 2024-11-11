Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 013И Новокузнецк — Новосибирск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
20:26
6 ч. 39 мин.
03:05
Маршрут следования поезда 013И Новокузнецк — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
20:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
21:08
21:13
30 км.
0 ч. 42 мин.
Киселевск
21:35
21:37
43 км.
1 ч. 9 мин.
Белово
22:52
22:59
92 км.
2 ч. 26 мин.
Егозово
23:39
23:41
126 км.
3 ч. 13 мин.
Промышленная
00:14
00:16
163 км.
3 ч. 48 мин.
Тогучин
01:31
01:33
249 км.
5 ч. 5 мин.
Новосибирск
Главный
03:05
347 км.
6 ч. 39 мин.
