Маршрут следования и продажа билетов
10:50
1 д. 15 ч. 20 мин.
04:20
62
Маршрут следования поезда 027Э Владивосток — Благовещенск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Благовещенск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
10:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
11:31
11:33
26 км.
0 ч. 41 мин.
Уссурийск
12:57
13:02
81 км.
2 ч. 7 мин.
Озерная Падь
13:36
13:37
110 км.
2 ч. 46 мин.
Сибирцево
14:12
14:14
139 км.
3 ч. 22 мин.
Мучная
14:35
14:36
155 км.
3 ч. 45 мин.
Спасск-Дальний
15:13
15:15
192 км.
4 ч. 23 мин.
Шмаковка
16:09
16:11
261 км.
5 ч. 19 мин.
Ружино
16:52
17:07
303 км.
6 ч. 2 мин.
Дальнереченск 1
18:15
18:17
357 км.
7 ч. 25 мин.
Лучегорск
19:15
19:17
426 км.
8 ч. 25 мин.
Бикин
19:57
19:59
464 км.
9 ч. 7 мин.
Вяземская
21:29
21:44
552 км.
10 ч. 39 мин.
Хабаровск 1
23:53
00:23
661 км.
13 ч. 3 мин.
Биробиджан
02:46
02:53
821 км.
15 ч. 56 мин.
Известковая
04:45
04:46
923 км.
17 ч. 55 мин.
Облучье
05:43
05:58
959 км.
18 ч. 53 мин.
Архара
08:01
08:03
1043 км.
21 ч. 11 мин.
Бурея
08:56
08:58
1090 км.
22 ч. 6 мин.
Завитая
09:40
09:42
1132 км.
22 ч. 50 мин.
Екатеринославка
10:25
10:27
1169 км.
23 ч. 35 мин.
Поздеевка
10:54
10:56
1197 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Белогорск
11:50
12:50
1244 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Березовский-Восточный
13:42
13:43
1301 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Благовещенск
14:37
1339 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
