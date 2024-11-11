Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 068Х Москва — Симферополь.
14:20
1 д. 9 ч. 35 мин.
23:55
15
Маршрут следования поезда 068Х Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
16:46
17:29
181 км.
2 ч. 26 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:15
20:20
379 км.
5 ч. 55 мин.
Грязи
Воронежские
21:11
21:18
435 км.
6 ч. 51 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:03
23:07
540 км.
8 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:12
00:17
615 км.
9 ч. 52 мин.
Россошь
01:48
02:03
703 км.
11 ч. 28 мин.
Каменская
05:14
05:16
914 км.
14 ч. 54 мин.
Ростов
Главный
07:58
08:13
1044 км.
17 ч. 38 мин.
Тимашевская
10:52
10:54
1229 км.
20 ч. 32 мин.
Тамань
15:15
16:01
1385 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
16:33
16:48
1429 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Владиславовка
20:02
20:07
1514 км.
1 д. 5 ч. 42 мин.
Джанкой
22:10
22:37
1611 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Симферополь
23:55
1697 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
