Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 025Г Ижевск — Москва.
Маршрут следования поезда 025Г Ижевск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
17:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
17:46
17:48
32 км.
0 ч. 42 мин.
Можга
18:39
18:41
82 км.
1 ч. 35 мин.
Кизнер
19:27
19:29
128 км.
2 ч. 23 мин.
Вятские Поляны
20:10
20:12
158 км.
3 ч. 6 мин.
Кукмор
20:24
20:26
166 км.
3 ч. 20 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
22:14
22:21
286 км.
5 ч. 10 мин.
Канаш
00:09
00:22
393 км.
7 ч. 5 мин.
Муром 1
05:06
05:08
736 км.
12 ч. 2 мин.
Вековка
06:04
06:16
812 км.
13 ч. 0 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:23
1011 км.
16 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день! Поездка прошла хорошо, да как и обычно. Я ездила на нем уже много раз, но в этот раз тапочки и зубные щетки нам не выдали. Сказали, что их нужно уже оплачивать отдельно. А раньше они входили в стоимость билета и не нужно было оплачивать их отдельно. Как с молоком. Раньше был литр, теперь постоянно объем уменьшается, а цена остается той же. Создается ощущение, что оно не дорожает. Так и тут. Куда мы катимся?
Поездка прошла нормально. Не скажу, что шик или что-то сверх, но бывало и гораздо хуже.
Кондиционер дул так, что все в нашем вагоне позамерзали. Я вот не могу понять, в космос летали!!!! А отрегулировать кондиционер, чтобы поддерживал одну и ту же температуру в вагоне – не можем.
Я уже несколько лет езжу на этом поезде из Ижевска в Москву примерно раз в 3-4 месяца. Что хочу отметить! Становится каждый раз только лучше. Если сравнить этот поезд 4 года назад и сейчас, то изменения были бы видны невооруженным глазом. Спасибо РЖД
Отличный поезд, отличные вагоны. Комфорт зависит очень сильно от проводников, чем они приветливее, тем приятнее ехать.