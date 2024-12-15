Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 031М Москва — Тамбов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 031М Москва — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
00:30
01:00
145 км.
2 ч. 30 мин.
Михайлов
01:51
01:58
189 км.
3 ч. 51 мин.
Павелец-Тульский
02:45
02:47
239 км.
4 ч. 45 мин.
Милославское
03:16
03:18
266 км.
5 ч. 16 мин.
Раненбург
04:09
04:11
315 км.
6 ч. 9 мин.
Богоявленск
04:32
04:34
337 км.
6 ч. 32 мин.
Мичуринск
Уральский
05:11
05:37
378 км.
7 ч. 11 мин.
Никифоровка
06:03
06:05
397 км.
8 ч. 3 мин.
Сабурово
06:23
06:25
413 км.
8 ч. 23 мин.
Тамбов 1
06:55
443 км.
8 ч. 55 мин.
