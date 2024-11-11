Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 022Й Москва — Ульяновск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 022Й Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
18:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
21:00
21:12
181 км.
2 ч. 52 мин.
Шилово
22:30
22:32
264 км.
4 ч. 22 мин.
Сасово
23:23
23:26
331 км.
5 ч. 15 мин.
Рузаевка
02:28
02:43
530 км.
8 ч. 20 мин.
Сура
03:35
03:36
585 км.
9 ч. 27 мин.
Инза
04:08
04:47
624 км.
10 ч. 0 мин.
Вешкайма
05:53
05:55
678 км.
11 ч. 45 мин.
Майна
06:42
06:44
711 км.
12 ч. 34 мин.
Ульяновск
Центральный
07:30
759 км.
13 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Прекрасный поезд. Брала билет в 8-й вагон. Обслуживание по высшему классу. Очень убрано и чисто. Постельное белье выдали новое, идеально чистое. Без заплаток и дыр. Отношение проводников к пассажирам на «отлично»»!
Вагон на 100 баллов. Чисто и уютно. Заходить в туалет не противно. Все принадлежности, в том числе жидкое мыло и бумажные полотенца, всегда на месте. Если что-то заканчивается, проводники быстро и без напоминаний докладывают.
Все-таки работники поезда очень влияют на ту атмосферу, которая по итогу заполняет вагон поезда на протяжении всей поездки. Я ехала в 5 вагоне и могу с уверенностью сказать, что проводница у нас сделала все возможное, чтобы наша с мужем и ребенком поездка была великолепной! Спасибо!
Вполне хороший поезд, никаких нареканий или замечаний по ходу поездки не было. Хоть ехать нужно было чуть ли не тысячу километров, все прошло просто замечательно. Хотела бы выразить благодарность нашей проводнице – Лидии Ивановне. Побольше бы таких работников на железной дороге!!!!!!
Обычный поезд. Чисто и приятно ехать.
Когда уже придумают, чтобы кондиционеры начинали работать, когда поезд будет на одном месте стоять? Не смотря на то, что в купе было кристально чисто и комфортно (все новое) – во время остановок было очень душно и хотелось застрелиться! Ставлю 9 из 10.
Здравствуйте. Спасибо за то, что даете возможность оставлять отзывы. Ехала этим поездом к сестре – все понравилось. Ставлю высший балл.