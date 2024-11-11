Маршрут следования поезда 042А Москва — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:54
00:56
160 км.
2 ч. 44 мин.
Вышний Волочек
03:06
03:07
276 км.
4 ч. 56 мин.
Бологое-Московское
03:36
03:38
319 км.
5 ч. 26 мин.
Угловка
04:12
04:13
369 км.
6 ч. 2 мин.
Окуловка
04:26
04:27
388 км.
6 ч. 16 мин.
Малая Вишера
05:10
05:11
469 км.
7 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
05:47
05:49
512 км.
7 ч. 37 мин.
Великий Новгород
Вокзал
07:06
582 км.
8 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Ехал в командировку в Новгород из Москвы, маршрут совпал я поездом. Ничего плохого о поездке не могу сказать, персонал был приветливый и дружелюбный, на протяжении всей поездки был в хорошем настроении.
Всем рекомендую этот поезд. Комфортно проехал на нем в чистоте и порядке. Проводнице отдельное спасибо за ее работу. Видно что человек старается угодить пассажирам, а это дорогого стоит. Хороший поезд.
Нормальный поезд, но из-за того что нам нужно было срочно ехать и билеты остались только возле уборной. Запах не просачивался, на поезде чисто, сразу видно, что за этим следят, все было комфортно. Обслуживание приятное. Всем доволен.
У нас был очень хороший мужчина проводник. Внимательный, заботливый и не болтливый. Жаль не спросила его фамилию. Ехали в 5 вагоне. Спасибо за приятную поездку.
Ну так себе. Не скажу, что помойка на колесах, но от нее не далеко отошла. 3 из 5
Спасибо за хорошую поездку, нам с мужем понравилось. Очень удобное время прибытия. Кстати, поезд приехал ровно минута в минуту на станцию, что меня даже удивило.
Я извиняюсь, но ГДЕ туалетная бумага и куда она постоянно пропадала? Пришла в туалет – нет ее, сделала замечание проводнику. Он пошел за рулоном. Через полчаса дочь пошла в туалет – говорит опять нет бумаги. Вы ее там едите или что?
Послали по работе на этом поезде, все прошло хорошо. Но нет розеток. Пожалуйста проведите их.
Нам ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!! Проводник была огонь! Поболтали, посмеялись! Анечка, вы супер!