Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 006В Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 006В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:47
631 км.
7 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Дешевый хороший поезд, без остановок сразу в место назначения. Приезжаешь рано утром, успеваешь добраться до места работы как раз вовремя. Люблю этот поезд и часто на нем езжу.
Невысокая цена, комфортные условия проезда, вежливые проводники. Я не знаю, что еще нужно для хорошей поездки в культурную столицу.
Мы с мужем остались не довольны поездкой, так как в вагоне было очень душно и жарко. То ли кондиционер не работал, то ли не хотели включать, непонятно. В следующий раз выберем поезд подороже, дискомфорт не стоит никаких денег!!!!!!
Обычный поезд, хорошо подойдет для передвижения без излишков. Не понимаю, что многие хотят получить от РЖД? Доехали и на том спасибо!
Доехал без приключений. Все нормально, вопросов нет.