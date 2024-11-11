19:26
13 ч. 44 мин.
09:10
16
Маршрут следования поезда 058Э Йошкар-Ола — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Йошкар-Ола — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Йошкар-Ола
19:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сурок
19:54
19:55
25 км.
0 ч. 28 мин.
Шелангер
20:25
20:26
50 км.
0 ч. 59 мин.
Помары
21:00
21:01
80 км.
1 ч. 34 мин.
Зеленый Дол
21:23
22:22
96 км.
1 ч. 57 мин.
Канаш
23:37
23:40
173 км.
4 ч. 11 мин.
Вурнары
00:14
00:15
206 км.
4 ч. 48 мин.
Шумерля
00:46
00:48
239 км.
5 ч. 20 мин.
Пильна
01:13
01:14
270 км.
5 ч. 47 мин.
Сергач
01:38
01:40
296 км.
6 ч. 12 мин.
Перевозская
02:26
02:27
357 км.
7 ч. 0 мин.
Арзамас 2
03:07
03:09
404 км.
7 ч. 41 мин.
Навашино
04:21
04:23
509 км.
8 ч. 55 мин.
Муром 1
04:38
04:40
520 км.
9 ч. 12 мин.
Вековка
05:37
06:07
596 км.
10 ч. 11 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:10
795 км.
13 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка прошла хорошо. Единственный минус – не покормили завтраком, вагоны приятно ухожены.
Ехала 13.07.2021 в вагоне было прохладненько и кайфово!!! Кондиционер работал как нужно, особенно если учесть что за окном была жара. Чай в поезде вкусный, проводницы внимательные и делают все что попросить довольно быстро.В общем КРУТО!
Хороший поезд, вообще не могу ничего плохого сказать. Все показали, рассказали, очень хорошо встретили и проводили. Буду еще ездить на нем.
Так как я не люблю летать на самолетах, предпочитаю поезда. Было очень комфортно ехать, очень произвело впечатление отношение к тебе проводников. Заботливые и очень отзывчивые девушки. Спасибо вам за вашу работу, она очень много значит!!!
Поезд есть поезд, что тут сказать. Есть свои недочеты но если в общем говорить – нормально.
Нам все понравлось ничего плохого не было. Единственный момент который доставил дискомфорт было то, что вечером в вагонах сильно натопили и было прямо душно. Туалеты работали исправно, без лишних запахов и всего остального