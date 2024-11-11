Поезд 085С Дербент — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:47

Дербент

1 д. 19 ч. 13 мин.

07:00

Москва

40

Маршрут следования поезда 085С Дербент — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Дербент — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Дербент

11:47

0 км.

0 ч. 0 мин.

Избербаш

12:57

3 мин.

13:00

64 км.

1 ч. 10 мин.

Манас

13:31

2 мин.

13:33

89 км.

1 ч. 44 мин.

Махачкала

14:08

58 мин.

15:06

121 км.

2 ч. 21 мин.

Махачкала
Сортировочная

15:19

2 мин.

15:21

124 км.

3 ч. 32 мин.

Шамхал

15:41

2 мин.

15:43

136 км.

3 ч. 54 мин.

Кизилюрт

16:24

8 мин.

16:32

177 км.

4 ч. 37 мин.

Куруш

16:59

2 мин.

17:01

196 км.

5 ч. 12 мин.

Герменчик

17:32

2 мин.

17:34

217 км.

5 ч. 45 мин.

Кизляр

18:10

7 мин.

18:17

249 км.

6 ч. 23 мин.

Кара-Баглы

18:48

2 мин.

18:50

276 км.

7 ч. 1 мин.

Кочубей

19:23

2 мин.

19:25

308 км.

7 ч. 36 мин.

Артезиан

20:37

30 мин.

21:07

371 км.

8 ч. 50 мин.

Белое Озеро

21:42

2 мин.

21:44

400 км.

9 ч. 55 мин.

Улан-Холл

22:09

2 мин.

22:11

426 км.

10 ч. 22 мин.

Зензели

23:11

2 мин.

23:13

482 км.

11 ч. 24 мин.

Астрахань

00:59

41 мин.

01:40

573 км.

13 ч. 12 мин.

Харабалинская

03:53

2 мин.

03:55

704 км.

16 ч. 6 мин.

Верхний Баскунчак

05:24

20 мин.

05:44

803 км.

17 ч. 37 мин.

Эльтон

07:07

2 мин.

07:09

903 км.

19 ч. 20 мин.

Кайсацкая

08:08

2 мин.

08:10

971 км.

20 ч. 21 мин.

Палласовка

08:43

2 мин.

08:45

1004 км.

20 ч. 56 мин.

Гмелинская

09:23

2 мин.

09:25

1040 км.

21 ч. 36 мин.

Красный Кут

10:29

5 мин.

10:34

1104 км.

22 ч. 42 мин.

Урбах

11:16

2 мин.

11:18

1135 км.

23 ч. 29 мин.

Саратов 1
Пассажирский

13:00

48 мин.

13:48

1211 км.

1 д. 1 ч. 13 мин.

Татищево

14:36

2 мин.

14:38

1242 км.

1 д. 2 ч. 49 мин.

Аткарск

15:20

2 мин.

15:22

1288 км.

1 д. 3 ч. 33 мин.

Ртищево 1

16:56

30 мин.

17:26

1381 км.

1 д. 5 ч. 9 мин.

Вертуновская

17:52

2 мин.

17:54

1405 км.

1 д. 6 ч. 5 мин.

Тамала

18:22

2 мин.

18:24

1428 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Умет

18:42

3 мин.

18:45

1447 км.

1 д. 6 ч. 55 мин.

Кирсанов

19:02

3 мин.

19:05

1465 км.

1 д. 7 ч. 15 мин.

Иноковка

19:30

2 мин.

19:32

1488 км.

1 д. 7 ч. 43 мин.

Тамбов 1

20:25

26 мин.

20:51

1553 км.

1 д. 8 ч. 38 мин.

Мичуринск
Уральский

21:57

46 мин.

22:43

1618 км.

1 д. 10 ч. 10 мин.

Богоявленск

23:26

2 мин.

23:28

1659 км.

1 д. 11 ч. 39 мин.

Рязань 2

01:39

29 мин.

02:08

1817 км.

1 д. 13 ч. 52 мин.

Ожерелье

05:09

2 мин.

05:11

1910 км.

1 д. 17 ч. 22 мин.

Москва
Павелецкий Вокзал

07:00

2020 км.

1 д. 19 ч. 13 мин.

Погода на станциях Дербент и Москва

Информация о поезде 085С

Планируете поездку по маршруту Дербент — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 085С. Этот поезд отправляется со станции Дербент в 11:47 и прибывает на конечную станцию Москва в 07:00. Вся дорога занимает 1 д. 19 ч. 13 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 43 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 085С

Количество остановок поезда:

40 станций

Самая длинная остановка:

58 мин. – станция Махачкала

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Альбина

    Ехала 6.01.21.поездом 085С до Москвы в вагоне 6. Была приятно удивлена, что в составах направления Махачкала Москва появились такие комфортабельные вагоны, где практически созданы все условия для комфортной поездки: чистая постель, удобные спальные места, розетки у каждой полки. Хочу сказать отдельное спасибо проводнице Меселовой Умакусум за её доброжелательнось, за отличное выполнение своих обязанностей. В вагоне была всегда чистота. Она интересовалась самочувствием пассажиров. Начальник поезда Нурмагомедов Магомед приходил, измерял температуру. Спасибо большое им за предоставленный комфорт и пожелать им здоровья и благополучия. От поездки остались приятные воспоминания.

    Ответить
  2. Катя

    Добрый день. Хочу оставить свой отзыв об этом ужасном поезде, а точнее о сервисе, который был нам оказан. Проводница была хамоватая. Мы попросили стаканы, она сказала, что их нет, дефицит. Потом принесла один стакан (хотя мы просили 2), а через час забрала его!!! Я не знаю, за что мы платим такие деньги.

    Ответить
  3. Мила

    Я просто в дичайшем шоке нахожусь до сих пор! Поезд ужасный, как и то как обслуживают пассажиров проводники. Я никогда больше в жизни на него несяду и еще оставила жалобу в книге на вокзале. Как вспомню, аж передергивает.

    Ответить
  4. Валерий

    Хорошее обслуживание. Ехал в 8 вагоне, проводники были доброжелательными и общительными женщинами. Поездка понравилась Спасибо.

    Ответить
  5. Галина

    По соотношению цена/качество не самый лучший поезд. Как мне кажется цена завышена и даже не слегка, а довольно сильно.

    Ответить
  6. Клавдия

    Добрый день. Чистый вагон, приятные проводницы, есть о чем поговорить. На любые вопросы получаешь развернутые ответы. Сразу видно, что проводницы профессионалы. Кипяток был кипятком, а не просто теплой водичкой в 70 градусов. Белье было идеально чистым и приятно пахло. Нам понравилось.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
