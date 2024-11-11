Маршрут следования поезда 001Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
22:13
22:15
106 км.
2 ч. 13 мин.
Муром 1
02:54
02:56
449 км.
6 ч. 54 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:10
723 км.
11 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хотелось бы оставить отзыв, так как ездили с женой на этом поезде в начале сентября 2021 года. В целом ничего плохого сказать не могу, добрались без приключений. Спасибо проводнику Татьяне, которая помогла нам с некоторыми вопросами.
Раз в месяц стабильно приходится ездить поездом 001Г Казань-Москва по работе. Постоянно выбираю этот поезд и никогда не жалею. В поезде всегда комфортно и чисто.
Ездила с грудным ребенком на этом поезде. Были некоторые неудобства, которые мне помогли быстро разрешить проводницы!))) Большое им спасибо!!! Даже не знаю, что бы я без вас делала!
Приличный поезд, ездил на многих, этот не исключение. Люблю кататься по России на поездах.
Комфортный и относительно быстрый способ попасть из Казани в Москву. Не сказал бы, что самый дешевый, но терпимо. рекомендую