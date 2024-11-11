Маршрут следования и продажа билетов
11:20
2 ч. 8 мин.
03:33
34
Маршрут следования поезда 035Э Хабаровск — Благовещенск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хабаровск — Благовещенск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хабаровск 1
11:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Приамурская
11:44
11:45
12 км.
0 ч. 24 мин.
Николаевка
11:55
11:56
21 км.
0 ч. 35 мин.
Волочаевка 1
12:17
12:18
42 км.
0 ч. 57 мин.
Ин
12:57
13:00
91 км.
1 ч. 37 мин.
Аур
13:21
13:22
119 км.
2 ч. 1 мин.
Биробиджан
13:54
13:59
159 км.
2 ч. 34 мин.
Бира
14:47
14:48
200 км.
3 ч. 27 мин.
Будукан
15:07
15:08
216 км.
3 ч. 47 мин.
Лондоко
15:29
15:30
233 км.
4 ч. 9 мин.
Известковый Завод
15:36
15:37
237 км.
4 ч. 16 мин.
Теплое Озеро
15:46
15:47
241 км.
4 ч. 26 мин.
Биракан
16:02
16:03
252 км.
4 ч. 42 мин.
Известковая
16:18
16:20
264 км.
4 ч. 58 мин.
Облучье
17:07
17:22
300 км.
5 ч. 47 мин.
Кундур-Хабаровский
18:01
18:02
324 км.
6 ч. 41 мин.
Урил
18:38
18:39
348 км.
7 ч. 18 мин.
Богучан
18:58
18:59
365 км.
7 ч. 38 мин.
Татакан
19:09
19:10
375 км.
7 ч. 49 мин.
Архара
19:24
19:29
385 км.
8 ч. 4 мин.
Бурея
20:18
20:23
432 км.
8 ч. 58 мин.
Завитая
21:08
21:10
474 км.
9 ч. 48 мин.
Екатеринославка
21:51
21:53
511 км.
10 ч. 31 мин.
Поздеевка
22:21
22:23
539 км.
11 ч. 1 мин.
Возжаевка
22:44
22:46
559 км.
11 ч. 24 мин.
Белогорск
23:18
00:18
586 км.
11 ч. 58 мин.
Благовещенск
02:20
681 км.
15 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Я не знаю что сказать. Оценка 4 из 5, есть еще к чему стремиться. После новых поездов вообще не могу на этих ездить
Спасибо за поездку. Меня все устроило, за одним лишь небольшим моментом – ООООчень не хватало розеток, чтобы подзарядить телефон. Понятное дело, что вагоны старые, но может быть можно как-то добавить хотя бы одну розетку на купе, чтобы можно было по дороге подзарядиться? Хорошо, что хватило заряда, так бы не смогла такси вызвать
Поездка прошла хорошо и никаких претензий к поезду у меня нет. Цена и качество соответствуют.
Ехала в купе – было комфортно и приятно. Проводница была не навязчивой и приятной женщиной (я не люблю когда они постоянно что-то хотят и дергают пассажиров). Если поедете – не разочаруетесь
Спасибо за поездку. Все прошло хорошо
Благодарен за приятную компанию Лидии Ивановне, проводнику 3 вагона. Поезд хороший, приехал вовремя.