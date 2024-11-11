Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 036Щ Москва — Нижний Новгород.
23:10
8 ч. 0 мин.
07:10
Маршрут следования поезда 036Щ Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
02:27
02:55
176 км.
3 ч. 17 мин.
Ковров 1
04:16
04:17
236 км.
5 ч. 6 мин.
Вязники
04:54
04:57
292 км.
5 ч. 44 мин.
Ильино
05:47
05:50
338 км.
6 ч. 37 мин.
Дзержинск
06:26
06:29
371 км.
7 ч. 16 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:10
403 км.
8 ч. 0 мин.
