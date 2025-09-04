15:27
1 д. 14 ч. 14 мин.
05:41
45
Маршрут следования поезда 043Т Алматы (Казахстан) — Костанай на карте со всеми остановками
Расписание поезда Алматы (Казахстан) — Костанай с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Алматы 1
15:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Отар
19:14
19:29
141 км.
3 ч. 47 мин.
Бел
20:16
20:18
187 км.
4 ч. 49 мин.
Шокпар
20:49
20:53
214 км.
5 ч. 22 мин.
Шу
21:56
22:16
269 км.
6 ч. 29 мин.
Шыганак
00:32
00:36
437 км.
9 ч. 5 мин.
Мынарал
01:15
01:27
482 км.
9 ч. 48 мин.
Сары-Шаган
02:40
02:55
556 км.
11 ч. 13 мин.
Акжолтай
03:42
03:44
615 км.
12 ч. 15 мин.
Каражингил
04:04
04:06
638 км.
12 ч. 37 мин.
Мойынты
04:38
04:57
678 км.
13 ч. 11 мин.
Киик
05:33
05:34
725 км.
14 ч. 6 мин.
Акшагыл
05:51
05:52
758 км.
14 ч. 24 мин.
Босага
06:17
06:18
766 км.
14 ч. 50 мин.
Акадыр
06:52
07:07
809 км.
15 ч. 25 мин.
Айса
07:33
07:34
842 км.
16 ч. 6 мин.
Нилды
07:50
07:51
857 км.
16 ч. 23 мин.
Жарык
08:14
08:18
881 км.
16 ч. 47 мин.
Дария
08:41
08:42
907 км.
17 ч. 14 мин.
Карамурын
09:03
09:04
926 км.
17 ч. 36 мин.
Калагир
09:17
09:19
938 км.
17 ч. 50 мин.
Карабас
09:45
10:04
961 км.
18 ч. 18 мин.
Караганды
Пассажирская
10:29
10:59
989 км.
19 ч. 2 мин.
Караганды
Сортировочная
11:25
11:40
1010 км.
19 ч. 58 мин.
Нура
12:03
12:04
1030 км.
20 ч. 36 мин.
Мырза
12:15
12:16
1038 км.
20 ч. 48 мин.
Сарыбел
13:14
13:15
1092 км.
21 ч. 47 мин.
Аршалы
13:48
13:58
1136 км.
22 ч. 21 мин.
Нур-Султан 1
14:51
15:25
1199 км.
23 ч. 24 мин.
Джалтыр
17:03
17:07
1318 км.
1 д. 1 ч. 36 мин.
Ирченко
17:49
17:52
1367 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Атбасар
18:40
19:00
1423 км.
1 д. 3 ч. 13 мин.
Жаксы
20:08
20:11
1494 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Есиль
21:06
21:11
1557 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Сурган
21:28
21:30
1568 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Ковыльная
21:46
21:49
1581 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Челгаши
22:18
22:21
1611 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Койбагар
22:57
23:05
1657 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Кушмурун
23:42
00:02
1689 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Аманкарагай
00:38
00:48
1725 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Казанбасы
01:23
01:28
1755 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Апановка
01:57
02:02
1785 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Тобол
02:53
03:37
1830 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Железорудная
04:34
04:44
1877 км.
1 д. 13 ч. 7 мин.
Костанай
05:41
1920 км.
1 д. 14 ч. 14 мин.
