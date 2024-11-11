Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 010А Москва — Псков. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 010А Москва — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
20:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
22:41
22:43
160 км.
2 ч. 19 мин.
Вышний Волочек
23:53
23:54
276 км.
3 ч. 31 мин.
Бологое-Московское
00:26
01:05
319 км.
4 ч. 4 мин.
Едрово
01:51
01:53
344 км.
5 ч. 29 мин.
Валдай
02:14
02:19
367 км.
5 ч. 52 мин.
Лычково
03:06
03:08
417 км.
6 ч. 44 мин.
Кневицы
03:22
03:24
427 км.
7 ч. 0 мин.
Пола
03:46
03:48
450 км.
7 ч. 24 мин.
Парфино
04:03
04:07
462 км.
7 ч. 41 мин.
Старая Русса
04:26
04:41
478 км.
8 ч. 4 мин.
Волот
05:13
05:15
516 км.
8 ч. 51 мин.
Морино
05:34
05:36
537 км.
9 ч. 12 мин.
Дно
06:00
06:35
561 км.
9 ч. 38 мин.
Порхов
07:01
07:11
587 км.
10 ч. 39 мин.
Карамышево
07:51
07:52
632 км.
11 ч. 29 мин.
Псков
Пассажирский
08:17
656 км.
11 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Не зря этот поезд называют фирменным. Очень чистые уютные вагоны, приветливые работники. Осталось только положительное впечатление от поездки. Всем его рекомендую!
Оставлю отзыв об этом поезде! Мне очень понравился сервис и общая чистота вагонов! Светлые, чистые, комфортные, есть розетки (и они работают, что немаловажно!) Даже душ есть, если он вам понадобится! На таких поездах передвигаться одно удовольствие! Очень рекомендую!!!
Хорошие новые вагоны, новое постельное белье, все работает, ничего не дребезжит и не стучит (как в старых поездах). Поездка в радость.
В поезде свой душ, туалет, фен, рабочие розетки, в которых можно зарядить телефон или работать за ноутбуком. От таких поездок остаются только приятные впечатления!
Быстро, удобно, приятно ехать. По поводу проводников могу сказать только одно, что они приятные доброжелательные люди. Внутри вагонов светло, видно что вагоны не старые. Приятно осознавать, что сервис РЖД поднимается и становится на голову выше, чем раньше. Была небольшая проблема со сливом в биотуалете, кнопка заедала, но это мелочи! =))) Всем очень рекомендую!