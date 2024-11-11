Маршрут следования поезда 054Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
08:36
631 км.
8 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Я даже не знаю что написать. Когда-то я на этом поезде ездил постоянно, в то время это был один из ЛУЧШИХ поездов, которые была на РЖД. Как по уровню комфорта, так и по другим моментам. Сейчас это одно большое разочарование. Все ржавое, стучит, дребезжит, ехать невозможно просто. В утиль этот поезд уже пора отправлять. Разочаровался поездкой.
Поездка прошла хорошо, но в самом поезде цены конские на еду и воду. Такое чувство, что принесли меню из ресторана в центре Москвы.
Чистый поезд, доехал хорошо 14.09.2021
Я как обычно перед поездкой настроилась на самое худшее, что есть. Когда же оказалась в вагоне, то поняла, что зря так волновалась. Очень душевные приветливые проводницы, вагоны относительно чистый. Также повезло с попутчиками. Не храпели и от них не разило перегаром. Спасибо за хорошую поездку))
Мне лично не понравилась проводница. Какая—то хамоватая была. Если нет настроения – не нужно это выплескивать на окружающих людей.
Приятные работники поезда и общая атмосфера