Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 056Ц Кокшетау — Кызылорда (Казахстан).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:20
1 д. 13 ч. 57 мин.
05:17
35
Маршрут следования поезда 056Ц Кокшетау — Кызылорда (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кокшетау — Кызылорда (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кокшетау 1
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Курорт-Боровое
16:22
16:36
65 км.
1 ч. 2 мин.
Макинка
17:12
17:15
100 км.
1 ч. 52 мин.
Ак-Куль
18:20
18:28
177 км.
3 ч. 0 мин.
Шортанды
18:59
19:04
211 км.
3 ч. 39 мин.
Нур-Султан 1
19:59
20:32
274 км.
4 ч. 39 мин.
Караганды
Сортировочная
23:22
23:37
460 км.
8 ч. 2 мин.
Караганды
Пассажирская
00:02
00:46
481 км.
8 ч. 42 мин.
Жарык
02:13
02:17
586 км.
10 ч. 53 мин.
Акадыр
03:14
03:29
652 км.
11 ч. 54 мин.
Мойынты
05:10
05:13
774 км.
13 ч. 50 мин.
Каражингил
05:44
05:45
814 км.
14 ч. 24 мин.
Акжолтай
06:03
06:05
837 км.
14 ч. 43 мин.
Сары-Шаган
06:49
07:07
896 км.
15 ч. 29 мин.
Мынарал
08:14
08:16
970 км.
16 ч. 54 мин.
Шыганак
08:54
09:04
1015 км.
17 ч. 34 мин.
Шу
11:20
11:40
1183 км.
20 ч. 0 мин.
Татты
12:39
12:40
1238 км.
21 ч. 19 мин.
Луговая
13:24
13:34
1293 км.
22 ч. 4 мин.
Тараз
15:14
15:34
1404 км.
23 ч. 54 мин.
Боранды
16:45
16:53
1460 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Тюлькубас
17:41
17:56
1502 км.
1 д. 2 ч. 21 мин.
Манкент
19:01
19:09
1540 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Шымкент
19:43
20:00
1562 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
21:15
21:35
1630 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Тимур
22:29
22:31
1682 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Туркестан
23:23
23:43
1736 км.
1 д. 8 ч. 3 мин.
Бесарык
00:43
00:45
1792 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Талап
00:59
01:01
1803 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Яны-Курган
01:31
01:36
1839 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Томенарык
01:57
01:59
1861 км.
1 д. 10 ч. 37 мин.
Шиели
02:24
02:44
1888 км.
1 д. 11 ч. 4 мин.
Байгакум
03:14
03:19
1913 км.
1 д. 11 ч. 54 мин.
Сулутобе
04:22
04:24
1962 км.
1 д. 13 ч. 2 мин.
Кызылорда
05:17
2012 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кокшетау → Кызылорда (Казахстан) Распечатать расписание поезда