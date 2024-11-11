Маршрут следования и продажа билетов
17:40
16 ч. 10 мин.
09:50
20
Маршрут следования поезда 088А Смоленск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
18:34
18:36
49 км.
0 ч. 54 мин.
Сафоново
19:04
19:06
86 км.
1 ч. 24 мин.
Вязьма
19:57
20:50
154 км.
2 ч. 17 мин.
Новодугинская
21:45
21:47
202 км.
4 ч. 5 мин.
Сычевка
22:11
22:13
225 км.
4 ч. 31 мин.
Осуга
22:34
22:36
245 км.
4 ч. 54 мин.
Ржев-Балтийский
23:02
23:45
268 км.
5 ч. 22 мин.
Мелихово
23:52
23:54
269 км.
6 ч. 12 мин.
Ржев-Белорусский
00:05
00:09
271 км.
6 ч. 25 мин.
Старица
00:59
01:02
312 км.
7 ч. 19 мин.
Высокое
01:26
01:28
331 км.
7 ч. 46 мин.
Торжок
02:15
02:18
369 км.
8 ч. 35 мин.
Вышний Волочек
04:21
04:22
435 км.
10 ч. 41 мин.
Бологое-Московское
04:58
05:37
478 км.
11 ч. 18 мин.
Угловка
06:14
06:15
528 км.
12 ч. 34 мин.
Окуловка
06:30
06:31
547 км.
12 ч. 50 мин.
Малая Вишера
07:34
07:35
628 км.
13 ч. 54 мин.
Чудово-Московское
08:04
08:05
671 км.
14 ч. 24 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:50
787 км.
16 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Смоленск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Иногда езжу на этом поезде в Питер и уже не в первый раз вижу, что бывает грязно в вагоне. Через раз примерно. Прошу обратить на это внимание.
Ужас а не вагон! Безответственный персонал. Попросила принести нам еды – ждала больше часа, пока не напомнила, так и не вспомнили бы наверное. Вагоне не из самых приятных. Все скрипит и шатается.
Добрый день. У меня двоякое впечатление. Проводница была очень приветливой женщиной, хорошо все делала. Но старость вагона и вытекающее из этого угнетающее состояние, которое распространяется на всех пассажиров, приводило в уныние и вообще не хотелось жить. Хотя бы косметический ремонт сделали бы.
Розетки работали хорошо. За что большое спасибо. Всю дорогу работала за компьютером и осталась довольна поездкой. Благодарю!
Спасибо за комфортную поездку, билеты не дорогие. Поезд приехал вовремя.
Приветствую всех у меня папалась очень назойливая проводница которая жаловалась на жизнь и хотела видимо чтобы я ее жалела?!