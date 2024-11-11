Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 086В Москва — Махачкала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Махачкала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
00:17
00:40
181 км.
3 ч. 5 мин.
Богоявленск
02:39
02:41
339 км.
5 ч. 27 мин.
Мичуринск
Уральский
03:18
04:02
380 км.
6 ч. 6 мин.
Тамбов 1
05:07
05:25
445 км.
7 ч. 55 мин.
Кирсанов
06:46
06:51
533 км.
9 ч. 34 мин.
Умет
07:12
07:14
551 км.
10 ч. 0 мин.
Тамала
07:36
07:38
570 км.
10 ч. 24 мин.
Вертуновская
08:00
08:02
593 км.
10 ч. 48 мин.
Ртищево 1
08:34
09:05
617 км.
11 ч. 22 мин.
Аткарск
10:34
10:36
710 км.
13 ч. 22 мин.
Татищево
11:17
11:19
756 км.
14 ч. 5 мин.
Саратов 1
Пассажирский
12:03
12:40
787 км.
14 ч. 51 мин.
Урбах
14:29
14:31
863 км.
17 ч. 17 мин.
Красный Кут
15:08
15:12
894 км.
17 ч. 56 мин.
Гмелинская
16:14
16:16
958 км.
19 ч. 2 мин.
Палласовка
16:46
16:51
994 км.
19 ч. 34 мин.
Эльтон
18:09
18:11
1096 км.
20 ч. 57 мин.
Верхний Баскунчак
19:34
19:54
1196 км.
22 ч. 22 мин.
Харабалинская
21:18
21:23
1295 км.
1 д. 0 ч. 6 мин.
Досанг
22:30
22:34
1369 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Астрахань
23:43
00:37
1430 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
Зензели
02:38
02:40
1521 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Улан-Холл
03:43
03:58
1577 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Белое Озеро
04:22
04:33
1603 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Артезиан
05:00
06:13
1632 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Кутан
06:45
06:50
1663 км.
1 д. 9 ч. 33 мин.
Кочубей
07:23
07:28
1694 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Кара-Баглы
08:00
08:07
1726 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Кизляр
08:36
09:00
1753 км.
1 д. 11 ч. 24 мин.
Герменчик
09:42
09:48
1785 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Куруш
10:16
10:20
1806 км.
1 д. 13 ч. 4 мин.
Кизилюрт
10:50
11:15
1825 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Шамхал
11:58
12:00
1866 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Махачкала
Сортировочная
12:16
12:19
1878 км.
1 д. 15 ч. 4 мин.
Махачкала
12:35
1881 км.
1 д. 15 ч. 23 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В поезде почти 2 суток ехать все-таки очень тяжело. Даже не смотря на то, что было более-менее нормально с проводниками и состояние вагона не самое худшее – я устала ехать так долго. В следующий раз подумаю как можно по-другому добраться до Махачкалы
Привет. Мы ехали до Куруша (почти конечная) и были очень раздражены духотой которая была в вагоне. Почему-то плохо работата (или вообще не работала – я так и не поняла) вентиляция. Была USB розетка но она тоже не работала. Хорошо хоть обычная была в рабочем состоянии. Поездкой по итогу не довольна.
Ехали до Эльтона 13.07.2021 в 3 вагоне. Подводник просто класс! Но вот сам поезд старье еще то. Но кое как доехали, чего жаловаться. Вентиляция работала ненормально, было душно.
Проводница очень приятная женщина. Не смотря на некоторые неудобства поездка прошла хорошо.
Не экономьте воду! В туалете воняет жуть, не хватает воды чтобы смыть все. Что за подход к людям!? Постоянно хлопала дверь, что раздражало в купе с жарой. 3 бала этому поезду.
Мне все очень понравилось.