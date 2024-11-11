Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 066Э Тольятти — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 066Э Тольятти — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тольятти — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тольятти
17:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жигулевское Море
18:10
18:30
18 км.
0 ч. 35 мин.
Жигулевск
18:51
18:56
26 км.
1 ч. 16 мин.
Сызрань 1
20:44
20:51
99 км.
3 ч. 9 мин.
Кузоватово
21:53
21:55
166 км.
4 ч. 18 мин.
Барыш
22:28
22:31
206 км.
4 ч. 53 мин.
Базарная
22:57
23:00
231 км.
5 ч. 22 мин.
Инза
23:26
23:28
260 км.
5 ч. 51 мин.
Рузаевка
00:52
01:07
354 км.
7 ч. 17 мин.
Ковылкино
02:06
02:08
421 км.
8 ч. 31 мин.
Торбеево
02:43
02:45
465 км.
9 ч. 8 мин.
Потьма
03:03
03:05
487 км.
9 ч. 28 мин.
Зубова Поляна
03:13
03:15
492 км.
9 ч. 38 мин.
Сасово
04:05
04:07
558 км.
10 ч. 30 мин.
Шилово
05:00
05:02
625 км.
11 ч. 25 мин.
Рязань 1
06:30
06:42
708 км.
12 ч. 55 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:10
889 км.
16 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Тольятти → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Никогда больше не поеду в сидячем вагоне. Это просто жесть, по другому ни назвать. Как вы там в них ездите, понятия не имею. У меня к концу поездки чуть спина пополам не переломалась.
Туалет был закрыт на ремонт в нашем вагоне, как нам сказали, пришлось по дороге ходить в соседний. Иногда были небольшие очереди. Дорогие работники ДЕПО – проверяйте пожалуйста работоспособность туалетов и вагонов заранее!!!! ДО ВЫЕЗДА К ПАССАЖИРАМ!
Цена и качество друг другу не соответвтвуют. Ужасные условия. Грязные вагоны, все стучит и дребезжит, вообще вопрос – за что платим-то?! А? Единственная радость – нормальные проводники были, старались обслужить и помочь. Только благодаря им поездка прошла более-менее.
Мало розеток, грязь в туалете, старые вагоны
Не в первый раз на нем езжу, иногда попадается добитый вагон, тогда ехать неприятно. Но вообще – не так уж и плохо
Сидячий вагон никогда не берите. Там такие старые кресла и после них вообще невозможно разогнуться. Было ощущение, что их из старых автобусов подостовали и засунули в поезд, где они уже лет 30 без ремонта ездят.