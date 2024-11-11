09:41
1 д. 10 ч. 59 мин.
20:40
Маршрут следования поезда 018М Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
12:38
13:29
181 км.
2 ч. 57 мин.
Богоявленск
15:19
15:21
339 км.
5 ч. 38 мин.
Мичуринск
Уральский
15:56
16:26
380 км.
6 ч. 15 мин.
Грязи
Воронежские
17:25
17:30
438 км.
7 ч. 44 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:20
19:25
543 км.
9 ч. 39 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:30
20:35
618 км.
10 ч. 49 мин.
Россошь
22:17
22:32
706 км.
12 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
06:12
06:27
1035 км.
20 ч. 31 мин.
Тимашевская
09:28
09:30
1220 км.
23 ч. 47 мин.
Тамань
13:42
14:12
1376 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
14:40
14:45
1420 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Семь Колодезей
15:45
15:50
1472 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Владиславовка
16:58
17:03
1506 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Джанкой
18:35
19:13
1603 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Симферополь
20:40
1689 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
