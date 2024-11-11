Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 016Е Москва — Екатеринбург.
16:38
1 д. 1 ч. 41 мин.
18:19
4
Маршрут следования поезда 016Е Москва — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
21:05
21:07
274 км.
4 ч. 27 мин.
Дружинино
16:29
16:57
1362 км.
23 ч. 51 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:19
1428 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагоны нового образца, хорошо работают розетки, есть куда подключить ноутбук и телефон. Проводники вежливые, не хамят. Поезд едет довольно быстро.
Я не привередливый пассажир. Все было идеально для меня. Рекомендую данный поезд для поездок
Поезд достоин всяческих похвал! Чисто, комфортно, уютно, постельное белье не воняет, матрасы новые, персонал тоже хороший. Проехала чуть больше 1000 км и даже не утомилась. Нужно отдать должное руководству!
Покупала билеты через этот сайт – все прошло хорошо. Поездка прошла незаметно, потому что ничто не вызывало дискомфорта. Вагон попался очень приличный. Внутри чистота и порядок. В туалет не противно сходить, одним словом – супер
Ехала на нем в Казань 8 августа 2021 и осталась довольна поездкой. Проводник приятная женщина, поезд очень чистый.