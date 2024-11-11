Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 061А Москва — Великие Луки.
Маршрут следования поезда 061А Москва — Великие Луки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Великие Луки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
00:02
00:28
215 км.
2 ч. 47 мин.
Сычевка
01:44
01:46
286 км.
4 ч. 29 мин.
Ржев-Балтийский
02:35
03:20
330 км.
5 ч. 20 мин.
Оленино
04:05
04:10
381 км.
6 ч. 50 мин.
Мостовая
04:30
04:32
402 км.
7 ч. 15 мин.
Нелидово
04:53
05:03
424 км.
7 ч. 38 мин.
Земцы
05:30
05:32
448 км.
8 ч. 15 мин.
Западная Двина
05:53
05:58
466 км.
8 ч. 38 мин.
Старая Торопа
06:25
06:27
491 км.
9 ч. 10 мин.
Жижица
06:46
06:48
510 км.
9 ч. 31 мин.
Кунья
07:12
07:17
532 км.
9 ч. 57 мин.
Великие Луки
07:47
558 км.
10 ч. 32 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Великие Луки Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поставлю 2 этому поезду! Из туалетов вываливается все прямо на рельсы. Воняет. Нет урны. Если говорить о качестве уборки купе – то лучшее вообще не говорить. Везде грязь и антисанитария. Я не знаю, как вы на таких поездах ездите, у меня возникло желание покинуть его через минуту после того, как я села. Забыла! Ночью еще кондиционер не работал, к утру чуть не задохнулись. Вот какая была поездочка.
Покупала билеты на этом сайте и думала, что будет хуже. Оказалась удивлена. Или это мне такой поезд попался, или просто другие сильно предвзято к нему относятся? В общем – чисто, хорошие проводники и в целом качество вагона.
У нас почему-то плохо работала вентиляция вагона. ТО включалась, то выключалась. Проводники так и не смогли внятно объяснить – почему это было так.
Спасибо за приятную поездку! Мне все понравилось! Очень хорошие купе и проводники. Рекомендую
Есть некоторые моменты которые можно было бы улучшить, но если не придираться сильно, то нормальный поезд. Чуть лучше среднячка.