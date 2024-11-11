Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 018Э Роза Хутор (Красная Поляна) — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Роза Хутор (Красная Поляна) — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Роза Хутор
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
21:16
21:32
39 км.
1 ч. 6 мин.
Сочи
22:06
22:15
60 км.
1 ч. 56 мин.
Туапсе
00:07
00:22
136 км.
3 ч. 57 мин.
Краснодар 1
03:47
04:00
238 км.
7 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
08:05
488 км.
11 ч. 55 мин.
