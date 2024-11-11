Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 012М Москва — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 012М Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
13:03
13:08
181 км.
2 ч. 13 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:20
15:25
379 км.
4 ч. 30 мин.
Грязи
Воронежские
16:06
16:11
435 км.
5 ч. 16 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:46
17:51
540 км.
6 ч. 56 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:50
19:02
615 км.
8 ч. 0 мин.
Россошь
20:33
20:37
703 км.
9 ч. 43 мин.
Ростов
Главный
01:47
02:02
1032 км.
14 ч. 57 мин.
Каневская
03:48
03:50
1170 км.
16 ч. 58 мин.
Тимашевская
04:43
04:45
1220 км.
17 ч. 53 мин.
Полтавская
05:42
05:44
1284 км.
18 ч. 52 мин.
Протока
06:04
06:06
1297 км.
19 ч. 14 мин.
Анапа
08:05
1369 км.
21 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Анапа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 10
Ехал на курорт из дома, поездка прошла отлично, минусов особо не было, разве что охота было быстрее приехать, а из плюсов комфорт и приятный запах в поезде, плюс дружелюбный персонал
Поезд конечно не новый, но комфортный, ехать на таком поезде одно удовольствие. С детства осталось воспоминание о том, как проводница разносит чай, на станциях бабульки носят пироги, минералку, сладости. Многое изменилось с тех пор, но так же стучат колеса, так же проводница разносит чай. В жару работают кондиционеры, в туалете чисто и приятно пахнет освежителем воздуха, всегда есть салфетки и туалетная бумага.
Поездка в данном поезде мне понравилась. Атмосфера была приятная, в вагонах чисто. По обслуживанию тоже нареканий нет. Проводники были вежливые, спрашивали все ли нормально. Впечатления остались приятные.
Обслуживание в поезде мне понравилось. У проводников красивая и оригинальная форма. Девушки все выглядят приятно. В вагоне чисто и приятный запах. Постель отмечу, идеальная. Поездка приятная.
Вполне хорошая альтернатива, если не хотите лететь на самолете. Жена не любит самолеты, поэтому поехали в Анапу на поезде. Да, это выходит по итогу дольше, но зато ей спокойнее. В целом все устроило, претензий нет.
Впервые ездила на море на поезде! Ехать почти сутки, под конец уже надоело. Было душновато, а в остальном все хорошо.
На мой взгляд, минус поезду за цену билетов. Ну уж очень она завышена по сравнению с тем комфортом, который выдается. Мне кажется, что за такие деньги мне проводница должна была махито подносить и дуть опахалом. Серьезно, обдираловка.
По работающим в поезде людям вообще ничего плохого сказать не могу! Отзывчивые приятные проводницы, хороший сервис, вкусная еда. Очень удобное время прибытия и отправления. Я осталась довольна по итогу!
Ехали семьей 8.07.2021 на отдых – все понравилось. Ставлю плюс за сервис и отношение к пассажирам со стороны руководства поезда.
Несколько лет ездим этим поездом. И только этим, все замечательно! Спасибо за обслуживание. Дороговато, но не критично. За удовольствие надо платить.